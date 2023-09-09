Тематический эфир ко Дню города покажут на 34 тысячах медиаэкранов в метро

Москвичи увидят тематический эфир в честь Дня города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве более чем на 34 тысячах медиаэкранов в метро и наземном транспорте покажут тематический эфир в честь Дня города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Горожане узнают об истории празднования Дня города, интересных местах, праздничных мероприятиях и достижениях столицы. Кроме того, поздравление с 876-летием Москвы появится на Смоленском метромосту, павильонах и фасадах Московского транспорта и диспетчерских центров.

Ранее KP.RU писал, что Московский транспорт украсили ко Дню города. Праздничные инсталляции и тематические украшения разместили возле столичных вокзалов и нескольких станций метро (Чистые пруды», «Бауманская», «Арбатская», «Рижская», «Парк культуры», «Проспект Мира» и др.).

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с праздником и поблагодарил их за вклад в развитие столицы.