Путин и Собянин запустили полноценное движение по МСД

9 сентября три колонны автомобилей «Москвич» проехали по южному участку МСД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября запустили полноценное движение по Московскому скоростному диаметру (МСД).

«Разрешаю!» - дал команду глава государства. После этого три колонны автомобилей «Москвич» проехали по южному участку МСД – от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД.

Напомним, основной участок Московского скоростного диаметра открыли в 2022 году. А перед этим МСД соединили с трассой на Казань. Участок, открывшийся сегодня, - это вторая очередь скоростного диаметра. В будущем его интегрируют с трассой М-2 на Крым.

По словам Собянина, Московский скоростной диаметра улучит транспортную доступность для 3,5 млн москвичей. Кроме того, движение на МКАД, ТТК станет свободнее.

Ранее KP.RU писал, что 9 сентября Путин и Собянин дали старт по МЦД-4, а также открыли движение по Проспекту Багратиона – новому дублеру Кутузовского проспекта.