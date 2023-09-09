Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД

Участок МСД от Кантемировской улицы до Курьяновской набережной. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин 9 сентября открыли одну из крупнейших автомагистралей столицы. Для автомобилистов запустили движение по Южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД).

«Мы сейчас запускаем вторую очередь Московского скоростного диаметра. Это Южный участок МСД. Он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым», - рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в 2024 году планируется интегрировать скоростной диаметр с федеральной трассой М2.

«В следующем году мы его интегрируем полностью – пройдем за МКАД и интегрируем с трассой М2 «Крым». Участок сам достаточно большой – 28 километров. Сложнейшее сооружение. Таким образом, вместе с основными участком это будет 68 километров», – сообщил Сергей Собянин Владимиру Путину.

Новая автомагистраль позволит разгрузить дороги столицы, в том числе решит проблему с пробками на МКАДе и Третьем транспортном кольце.

«И улучшит экологию. По оценкам специалистов, на 20% меньше выбросов будет. Меньше будут стоять машины, меньше пробок», – добавил Сергей Собянин.

Ввод Южного направления Московского скоростного диаметра также улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы, в которых проживают почти 2,5 миллиона человек.

По словам мэра, ежедневно по новому участку дороги будут проезжать до 110 тысяч автомобилей в день.

«А в целом – 460 тысяч машин в сутки», – уточнил столичный градоначальник.

Финишный участок Московского скоростного диаметра начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и далее подходит к МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М2 «Крым».

В 2024 году столичные власти планируют завершить строительство трассы, которая соединит Южное направление МСД с магистралью М2 «Крым», а после - с новой магистралью «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». В составе магистрали будет построено 97 километров автодорог и 55 искусственных сооружений.

Московский скоростной диаметр протянулся на 68 километров. Он состоит из шести полос (по три полосы движения в каждом направлении). Автотрасса соединила между собой Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу.

Владимир Путин и Сергей Собянин 9 сентября также запустили движение по проспекту Багратиона. Новая вылетная магистраль на западе столицы стала дублером Кутузовского проспекта. Новая трасса сократит для автомобилистов путь от федеральной трассы М1 «Беларусь» до «Москва-Сити» на три километра. Водители будут экономить в дороге до 30 минут. Путь от МКАД до «Москва-Сити» теперь займет в три раза меньше времени: на автомобиле его можно преодолеть за 15 минут вместо 45.