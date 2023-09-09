Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС.

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Глава государства отдал свой голос через дистанционную электронную систему голосования. Видео, на котором Владимир Путин голосует, показали на канале «Россия 24».

«В 21 субъекте Российской Федерации, в том числе и в Москве, будут избраны главы регионов. Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы. Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие. Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно, имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», - подчеркнул президент России.

Глава государства отметил, что электронное голосование становится год от года популярнее и постепенно внедряется в российских регионах.

«Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», – обратился Владимир Путин к жителям страны.

Проголосовать в Москве с помощью системы дистанционного электронного голосования можно до 19 часов 59 минут 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Система электронного голосования надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети. В ходе голосования информация стекается в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде.

Ранее 8 сентября на выборах мэра столицы проголосовал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы выбрал новый способ голосования - электронный терминал, установленный на избирательном участке. Володин отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.

Напомним, выборы в столице проходят 8,9 и 10 сентября. Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).