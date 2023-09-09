Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин выступает с речью перед концертом по случаю празднования 876-летия Москвы в концертном зале «Зарядье». Фото: Сергей Карпухин/ТАСС.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Глава государства обратился к москвичам во время торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье».

«Уважаемый Сергей Семенович, дорогие москвичи, друзья, поздравляю всех вас с днем Москвы! Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и конечно поистине безграничными возможностями», – подчеркнул президент России.

В этом году российской столице исполняется 876 лет. Владимир Путин напомнил, что с момента своего основания Москва являлась надежной защитой и твердой опорой всей страны.

«Сама история определила ее особую роль, как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной любимой страны», – отметил Владимир Путин.

Ранее с Днем города москвичей поздравил Сергей Собянин. Видеоролик с поздравлением появился в его личном блоге. Сергей Собянин поблагодарил москвичей за вклад в развитие столицы.

«Уважаемые москвичи, поздравляю вас с Днем города. Нашей Москве исполнилось 876 лет, и это не просто абстрактное течение времени, это почти 35 поколений москвичей, которые трудились и создавали наш город. Были периоды, когда Москва бурно развивалась. Случались и времена, когда ее развитие останавливалось, но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды», – отметил Сергей Собянин.

Он напомнил, что последние полтора века стали наиболее динамичными в жизни российской столицы, а ее население выросло в 13 раз. За последние годы в Москве в полтора раза увеличилась протяженность метрополитена, было построено более 1,2 тысячи километров новых дорог и развязок. Для удобства москвичей в городе разработали современную цифровую среду: «лучшие в мире центры «Мои документы» и лучшая в мире, по версии ООН, система электронных услуг». Московские школы вошли в ТОП-5 лучших систем среднего образования в мире. За 13 лет в городе обновили почти тысячу парков и скверов, реконструировали сотни улиц и площадей.

День города в Москве традиционно отмечается в течение двух дней – 9 и 10 сентября и сопровождается массовыми гуляниями, концертами, мастер-классами и салютом. Грандиозные концерты пройдут в олимпийском комплексе «Лужники», на Поклонной горе, в парке искусств «Музеон». А в саду «Эрмитаж» 9 сентября откроется десятый театральный фестиваль под открытым небом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в честь Дня города столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) 9 и 10 сентября будут работать круглосуточно. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта.