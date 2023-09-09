Москвичей предупредили о часовой очереди на колесо обозрения «Солнце Москвы»

На променаде «Солнца Москвы» проходят бесплатные активности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 9 и 10 сентября в честь Дня города колесо обозрения «Солнце Москвы» работает бесплатно. В субботу при входе на аттракцион растянулась длинная очередь. Посетителей просят учитывать, что время ожидания на визит колеса составляет более часа.

«Друзья, мы очень рады вашему вниманию к «Солнцу Москвы». Желающих прокатиться – много! Пожалуйста, учитывайте это при планировании своего визита», - написали в телеграм-канале аттракциона.

Чтобы гости не скучали, на променаде «Солнца Москвы» проводят различные бесплатные активности. Также возле аттракциона открыты кафе и рестораны.

Ранее KP.RU писал, что в День города в столичных парках аттракционы работают бесплатно. Москвичи и гости столицы могут покататься на каруселях, попрыгать на батутах и пр. Посетить аттракционы можно в порядке живой очереди.