Свыше 2,2 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

В столице более 2,2 млн человек приняли участие в выборах мэра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 2,2 млн человек приняли участие в выборах мэра Москвы (информация на 15:00). Большинство из избирателей проголосовали онлайн, так как это самый удобный и надежный способ, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

«В настоящее время в выборах Мэра приняли участие уже 2 миллиона 243 тысячи человек», - рассказал он. Ковалев добавил, что выборы в столице проходят штатно, сбоев и нарушений нет. Утром 9 сентября сообщалось, что в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн москвичей.

Напомним, выборы в столице проходят в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Голосовать онлайн могут те горожане, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании в столице. Он также отдал свой голос, использую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).