Позднякова спрогнозировала первое серьезное похолодание в Москве 16-17 сентября

В Москве 16–17 сентября температура воздуха в городе опустится до осенних показателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве предстоящая неделя будет довольно теплой и ясной, а первое серьезное похолодание придет в столицу после 15 сентября, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам специалистки, с 9 по 15 сентября столбики термометров будут показывать плюс 17-24 градусов. При этом ночью температура воздуха не опустится ниже 14-18 градусов. В столице будет дуть слабый и умеренный ветер, обойдется без дождей.

Позднякова добавила: 16 и 17 сентября в городе прогнозируется серьёзное похолодание – температура опустится до слабоотрицательных значений. Москвичи ощутят приход осени, так как воздух будет прогреваться всего лишь до 7-13 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве климатическое лето продлится до 14 сентября. По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в городе будет около 15-20 градусов тепла.