Мосгоризбирком заявил об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра

В МГИК сообщили об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Второй день выборов мэра столицы прошел спокойно, без жалоб и нарушений, сообщила журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Мы подводим итоги второго дня голосования, ровно в 20:00 все участки штатно закрыли свои двери, приступили к перемещению бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакет. День прошел в целом штатно, без нарушений. Нас сегодня не заставили нервничать никакие технические сбои, все системы работают абсолютно нормально», – рассказала глава Мосгоризбиркома.

По словам Ольги Кирилловой, Московская городская избирательная комиссии с Общественным штабом наблюдения за выборами тщательно проверяют все данные о ходе голосования.

«И большая часть информации о нарушениях в соцсетях не находит подтверждения. Если какие-то факты выявляются, они не носят системного характера», – уточнила Ольга Кириллова.

Хотя избирательные участки прекратили работу в 20 часов, общественные наблюдатели продолжат свою работу. Они будут следить за ситуацией и в ночное время. По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, центр видеонаблюдения работает всю ночь, дежурные в нем сменяются каждые два часа. Они следят за ситуацией на избирательных участках, а также контролируют ход дистанционного электронного голосования, которое продолжается круглосуточно. Например, предыдущей ночью, с 20 часов 8 сентября до утра 9 сентября в столице было выдано 178 тысяч электронных бюллетеней.

Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования можно до 19 часов 59 минут 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

В этом году в состав Общественного штаба вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).