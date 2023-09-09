Участниками второго розыгрыша «Миллиона призов» станут проголосовавшие до 20:00

Второй розыгрыш акции «Миллион призов» пройдет 10 сентября. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи, проголосовавшие 9 сентября на выборах мэра через электронный терминал или онлайн до 20 часов вечера, станут участниками завтрашнего розыгрыша акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Всего, по словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Александра Пищелко, по итогам трех дней выборов в столице определят 2 миллиона 300 тысяч победителей.

«Сегодня был проведен первый розыгрыш. Напоминаю, что в розыгрыше у нас планируется 2 миллиона 300 тысяч победителей. В первом розыгрыше победителей было чуть более миллиона. Уже с 10 утра мы видели, что пользователи пытались активизировать или проверить выиграли они или не выиграли. На текущий момент уже более 300 тысяч победителей акции зашли к нам на сайт, активировали свой код победителя и осуществляют заказы. Программа прекрасная, все идет по плану», - сообщил Александр Пищелко.

Розыгрыши партнерской программы «Миллион призов» проходят 9, 10 и 11 сентября. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно будет потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр. Еще один вариант – пожертвовать призовые средства на благотворительность.

После 12:00 победителям розыгрыша отправят смс-сообщения с информацией о выигрыше. До 25 сентября включительно нужно активировать уникальный код участника акции на сайте программы «Миллион призов», чтобы получить призовые баллы. Их можно обменять на промокод у партнеров акции – их более 210. Как и прежде, «Миллион призов» активно поддержал столичный бизнес - популярные рестораны, магазины одежды, аптеки, супермаркеты, предприятия сферы услуг. Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Потратить или обменять баллы на промокод можно с 9 сентября по 14 декабря. Использовать промокоды - с 10 сентября по 15 декабря.

Акции в рамках программы «Миллион призов» проходят уже в восьмой раз. За это время их победителями стали более 3,5 миллиона жителей столицы. Впервые розыгрыш провели в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы простимулировать москвичей активнее голосовать дистанционным способом, а также чтобы поддержать столичный бизнес, пострадавший из-за ограничительных мер в период заболеваемости COVID-19.

Напомним, москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).