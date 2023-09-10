Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 10 сентября

Порядка 32 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 32 авиарейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в воскресенье, 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на 08:05, в Домодедово не могут улететь пассажиры 18 рейсов, еще один рейс отменили. Во Внуково задержали четыре рейса, отмен нет. В Шереметьево задерживаются девять вылетов, отмен также нет. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме – без задержек и отмен. Причины случившегося не уточняются.

Напомним, утром в столичном регионе наблюдается сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Неблагоприятная погода могла повлиять на работу авиагаваней.

Ранее KP.RU писал, что утром 9 сентября в столичных аэропортах не могли улететь пассажиры более 20 рейсов. В Домодедово зафиксировали больше всего задержек – 12 рейсов.