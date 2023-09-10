Начался последний день голосования на выборах мэра Москвы и депутатов ТиНАО

Стартовал третий день голосования на выборах мэра Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

Стартовал последний, третий, день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО, сообщили в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Приглашаю всех, кто еще не сделал свой выбор, проголосовать сегодня «…» Важен каждый голос!», - сказал руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв.

По его словам, должность мэра Москвы – очень ответственная: ее должен занять опытный человек, которому доверяют горожане. Ковалев подчеркнул, что выборы муниципальных депутатов в 13 округах ТиНАО не менее важны.

Напомним, выборы в столице проходят в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Участие в них приняли уже более 2,5 млн москвичей. В этом году для избирателей доступно онлайн голосование.

Ранее KP.RU писал, что Мосгоризбирком заявил об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра. Третий день выборов также начался без сбоев и грубых нарушений.