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НовостиОбщество10 сентября 2023 6:09

Москвичей предупредили о тумане с ухудшением видимости до 500 метров

Сложные погодные условия сохранятся до 10:00
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во время тумана водителей просят избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим

Во время тумана водителей просят избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 08:00 до 10:00 ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров, предупредили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром в воскресенье, 10 сентября.

«По данным МЧС, сегодня с 08:00 до 10:00 в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 м», - говорится в сообщении.

Во время непогоды автомобилистов просят быть внимательными и осторожными: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию перед, избегать резких маневров – обгонов, перестроений и опережений. За рулем не стоит отвлекаться на смартфоны.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за густого тумана. Предупреждение действует до полудня воскресенья. Местных жителей призывают быть внимательными во время неблагоприятных погодных условий.