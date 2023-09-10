Глава МГИК: Количество проголосовавших в Москве уже превышает 2 млн 600 тысяч человек

В Мосгоризбиркоме сообщили о высокой явке избирателей на выборах мэра. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На выборах мэра столицы проголосовали уже более 2 миллионов 600 тысяч человек, сообщила руководитель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, это довольно большое число, свидетельствующее о высокой явке избирателей.

«Мы видим, что количество проголосовавших в Москве уже превышает 2 миллиона 600 тысяч человек. Поэтому считаем, что явка неплохая. Надеемся, что она станет еще больше», – рассказала Ольга Кириллова журналистам.

По ее словам, в ночь с 9 на 10 сентября в столице проголосовали около 80-90 тысяч избирателей.

Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября. Жителям предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Проголосовать за нового главу города можно сразу несколькими способами. Жители Москвы могут прийти на избирательные участки и получить традиционные бумажные бюллетени. Сделав свой выбор, избиратель опускает документ в урну. Второй способ, принципиально новый, – электронные терминалы для голосования. Они установлены на всех избирательных участках Москвы. Терминалы выдают электронные бюллетени, а после того, как избиратель делает свой выбор, сразу записывают его голос в блокчейн.

Еще один вариант, уже хорошо знакомый миллионам москвичей, - дистанционная система электронного голосования. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно будет до 19:59 10 сентября.

Для тех, кто не может прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала – ПТЭГ. Он выглядит как небольшой чемоданчик. Члены комиссии приносят его прямо домой к избирателю, где он сможет проголосовать за выбранного кандидата. Такие голоса сразу попадают в блокчейн.

Москвичи, выбравшие дистанционный способ голосования на сайте mos.ru или через электронные терминалы на избирательных участках, автоматически принимают участие в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». В столице будет разыграно 2,3 миллиона призов. Победители акции получают одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно будет потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр либо передать в благотворительные фонды. Избиратели, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша.