Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве

Информация о пострадавших уточняется Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внешней стороне ТТК (направление Звенигородского шоссе) ночью произошла массовая авария: столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На месте аварии работали оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. Судя по кадрам, представленным Дептрансом, автомобили перекрыли часть трассы. Движение на участке было затруднено, к утру проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU писал, что в Москве водитель сбил сотрудника Госавтоинспекции и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. Виновника аварии задержали, с ним проводятся следственные действия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.