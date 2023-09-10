Общественный штаб по наблюдению за выборами: Третий день голосования проходит штатно

В Москве 10 сентября проходит третий день голосования на выборах мэра города. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Третий день голосования за мэра столицы проходит в штатном режиме, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

«У нас все штатно, видеонаблюдение работает. Наши коллеги-волонтеры ночью также были около видеокамер, все без происшествий. Обстановка на участках спокойная», – рассказал Вадим Ковалев.

По его словам, за два дня голосования Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице рассмотрел 211 обращений.

«За 8–9 сентября через мобильное приложение наши наблюдатели направили в Общественный штаб 211 обращений. Все эти обращения были рассмотрены членами штаба. Наблюдатели получили ответы на вопросы», – сообщил Вадим Ковалев.

Утром 10 сентября председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что на выборах мэра столицы проголосовали уже более 2 миллионов 600 тысяч человек. По ее словам, это довольно большое число, свидетельствующее о высокой явке избирателей.

«Мы видим, что количество проголосовавших в Москве уже превышает 2 миллиона 600 тысяч человек. Поэтому считаем, что явка неплохая. Надеемся, что она станет еще больше», – рассказала Ольга Кириллова.

Выборы в столице продолжались и ночью – через дистанционную электронную систему голосования. В ночь с 9 на 10 сентября в столице проголосовали около 80-90 тысяч жителей города.

В субботу, 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовал президент России Владимир Путин. Глава государства отдал свой голос через дистанционную электронную систему голосования. Президент отметил, что электронное голосование становится год от года популярнее и постепенно внедряется в российских регионах.

Проголосовать в Москве с помощью системы дистанционного электронного голосования можно до 19 часов 59 минут 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Жители Москвы также могут прийти на избирательные участки и получить традиционные бумажные бюллетени. Еще один способ, принципиально новый, – электронные терминалы для голосования. Они установлены на всех избирательных участках Москвы. Терминалы выдают электронные бюллетени, а после того, как избиратель делает свой выбор, сразу записывают его голос в блокчейн.

Напомним, выборы в столице проходят 8, 9 и 10 сентября. Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).