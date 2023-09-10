В Москве прошел второй розыгрыш в рамках акции «Миллион призов»

Уточнить, является ли полученный уникальный код выигрышным, можно на странице акции #ВыбираемВместе2023. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Призовые баллы в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» получили более 1,8 миллиона москвичей. Второй розыгрыш призов прошел в Москве 10 сентября. В нем приняли участие жители столицы, проголосовавшие 9 сентября на выборах мэра через электронный терминал или онлайн с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября.

«Во втором розыгрыше приняли участие 723 тысячи 183 человека, все получили призовые баллы. Всего участников за два розыгрыша – 2 миллиона 90 тысяч 881 человек (из них 87% победителей)», – говорится в сообщении на официальном сайте акции.

Смс-сообщения с информацией о выигрыше победители начнут получать после 12:00. Уточнить, является ли полученный уникальный код выигрышным, можно на странице акции #ВыбираемВместе2023. Чтобы воспользоваться выигрышем, необходимо до 25 сентября включительно активировать уникальный код участника на сайте программы.

Розыгрыши акции «Миллион призов» проходят 9, 10 и 11 сентября. Победители получают одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр. Еще один вариант – перечислить призовые средства в благотворительные фонды.

Как и прежде, «Миллион призов» активно поддержал столичный бизнес - популярные рестораны, магазины одежды, аптеки, супермаркеты, предприятия сферы услуг. Всего к акции присоединились 210 партнеров.

Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Потратить или обменять баллы на промокод можно с 9 сентября по 14 декабря. Использовать промокоды - с 10 сентября по 15 декабря.

Акции в рамках программы «Миллион призов» проходят уже в восьмой раз. Впервые розыгрыш провели в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы простимулировать москвичей активнее голосовать дистанционным способом, а также чтобы поддержать столичный бизнес, пострадавший из-за ограничительных мер в период заболеваемости COVID-19.

Напомним, москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).