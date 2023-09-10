Москвичей пригласили на Музейную неделю с 11 по 17 сентября

Каждую третью неделю месяца московские музеи и выставочные залы можно посетить бесплатно Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Москве каждую третью неделю месяца музеи, галереи и выставочные залы бесплатно открывают свои двери для посетителей. Очередная музейная неделя пройдет с 11 по 17 сентября, сообщили на сайте столичной мэрии.

Чтобы попасть в музеи, нужно заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на mos.ru.

В этом сентября москвичи и гости столицы смогут посетить музей-панораму «Бородинская битва», Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Биологический музей имени К.А. Тимирязева. Кроме того, посетителей будут ждать в Государственном музее А.С. Пушкина и Галереи Ильи Глазунова.

Ранее KP.RU писал, что москвичей на мастер-классы, концерты и кулинарные шоу в День города. Праздничные мероприятия проходят на фестивальных площадках «Московских сезонов».