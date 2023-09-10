Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

В Общественном штабе по наблюдению за выборами наблюдатели круглосуточно следят за ходом электронного голосования и ситуацией на избирательных участках. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице 10 сентября побывала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Она поблагодарила наблюдателей, контролирующих ход голосования.

«Хочу воспользоваться возможностью поблагодарить всех наблюдателей от всех партий, людей, которые блюдут их интересы. Это самое главное. Это требует такого напряжения сил, вообще огромного внимания. Спасибо им», – сообщила Элла Памфилова.

Глава ЦИК познакомилась с работой штаба: ей показали пост видеонаблюдения, контакт-центр, группы разбора и мобильного реагирования. Кроме того, Элла Памфилова пообщалась с членами штаба.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил журналистам, что третий день голосования за мэра столицы проходит в штатном режиме. Он отметил, что голосование утром 10 сентября началось спокойно, без инцидентов.

«У нас все штатно, видеонаблюдение работает. Наши коллеги-волонтеры ночью также были около видеокамер, все без происшествий. Обстановка на участках спокойная», – рассказал Вадим Ковалев.

По его словам, за два дня голосования Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице рассмотрел 211 обращений.

«За 8–9 сентября через мобильное приложение наши наблюдатели направили в Общественный штаб 211 обращений. Все эти обращения были рассмотрены членами штаба. Наблюдатели получили ответы на вопросы», – сообщил Вадим Ковалев.

В этом году в состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Накануне выборов все они прошли специальное обучение. Общественные наблюдатели работают и в ночное время, после того, как закрываются избирательные участки. По словам Вадима Ковалева, дежурные в центре видеонаблюдения сменяются каждые два часа. Они следят за ситуацией на избирательных участках, а также контролируют ход дистанционного электронного голосования, которое продолжается круглосуточно.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).