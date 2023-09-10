В Москве росгвардейцы спасли женщину и ребенка, застрявших в лифте

Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве сотрудники Росгвардии спасли женщину и подростка, застрявших в лифте жилого дома. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошел на Новочеремушкинской улице. Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревоги» с одной из квартир. Спускаясь по лестничному маршу, правоохранители услышали крики о помощи. Специалисты поняли, что в лифте многоэтажки застряли люди.

Росгвардейцы вызвали дежурные службы и обеспечили приток свежего воздуха в лифт. Мать и ее сына освободили, семье не потребовалась медицинская помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Сергиевом Посаде произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания не уточняется. Пламя тушат более 20 человек и шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.