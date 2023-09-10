Обновленный вольер для птиц открыли в Московском зоопарке ко Дню города

Посетители зоосада теперь могут находиться в одном пространстве с птицами без особых ограждений Фото: Московский зоопарк

Московский зоопарк открыл обновленный авиарий ко Дню города, сообщили на сайте mos.ru.

Новое пространство для птиц имеет площадь около 600 квадратных метров и высоту около шести метров. Посетители зоосада теперь могут находиться в одном пространстве с птицами без особых ограждений.

После модернизации в авиарии живут розовые фламинго, аисты ябиру, ибисы, колпицы, африканские цапли и лругие птицы. Зимних домиков для теплолюбивых птиц теперь четыре: в них есть теплая вода и отопление.

В авиарии также высадили новую растительность. Сад не требует особого ухода, он красивый в любое время года. В нем растут яблони, вишни, груши, горные сосны и ели. Береговую линию украсили ивы. Новый вольер для птиц Московского зоопарка – уголком природы в центре столицы.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк показал новое видео с пандой Диндин и ее малышом.