Около 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

В Москве продолжаются выборы мэра Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти три миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы, сообщили в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдении за выборами в столице.

Отмечается, что третий, финальный, день выборов проходит спокойно, грубых нарушений и сбоев нет. Москвичи чаще всего выбирают систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Выразить свое решение можно в любом удобном формате сегодня до 20:00», - напомнили в штабе. Тех, кто не успел сделать свой выбор, приглашают на избирательные участки.

Напомним, выборы мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 округов ТиНАО проходят в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Участие в голосовании уже приняли известные общественные деятели, актеры, музыканты, политики.

Ранее KP.RU писал, что глава ЦИК Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Она поблагодарила наблюдателей за их работу.