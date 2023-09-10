«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за тумана утром 11 сентября

Москвичей предупредили о тумане утром в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за густого тумана. Предупреждение будет действовать до утра понедельника, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Туман. Период предупреждения с 02 ч. 11 сентября до 09 ч. 11 сентября», - сказано в сообщении. Ранее аналогичное предупреждение объявили в Подмосковье.

Уточняется, что видимость в столице ухудшиться до 200-700 метров, однако туман постепенно развеется.

Напомним, «желтый» - то второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и их деятельности. В непогоду водителей призывают быть осторожными, не превышать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что бабье лето придет в Москву с понедельника. Воздух в столице прогреется выше +20 градусов.