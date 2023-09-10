Москвичей предупредили о телефонных провокациях, связанных с выборами

Москвичей обзванивают мошенники, которые задают провокационные вопросы о выборах Фото: Shutterstock

Жителей Москвы предупредили о возможных звонках мошенников, пытающихся дискредитировать выборы.

Организаторы голосования напомнили, что они не звонят горожанам с мобильных телефонов. Официальными способами общения являются только SMS-сообщения от имени DIT_MOS и e-mail-рассылки с адреса newsletter@mos.ru. Кроме того, горожанам не звонят от имени программы «Миллион призов».

По данным столичной мэрии, жителям поступали провокационные звонки, связанные с выборами. Предположительно, москвичам звонили с территории Украины. Организаторы просят горожан быть внимательными и не сообщать мошенникам никакой информации.

Ранее KP.RU писал, что почти 3 млн человек уже приняли участие в выборах мэра Москвы. Голосование продлится до 20:00. Последний день выборов проходит спокойно, грубых нарушений или сбоев в работе ДЭГ не зафиксировано.