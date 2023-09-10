Почти 3,3 млн человек по предварительным данным проголосовали на выборах мэра Москвы

Голосование за мэра Москвы проходило 8, 9 и 10 сентября. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На выборах мэра Москвы по предварительным данным проголосовали почти 3,3 миллиона человек. Об этом в воскресенье вечером, 10 сентября, журналистам сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

«Цифра проголосовавших в Москве: 3 миллиона 285 тысяч 128 человек приняли участие за три дня в голосовании за мэра города», – уточнила Ольга Кириллова.

Руководитель Мосгоризбиркома подчеркнула, что эти данные являются предварительными.

«Корректировка цифр еще последует. А то, что касается результатов подсчета бумажных бюллетеней, эта работа, которая потребует усилий, поэтому корректировка еще может быть», – сообщила Ольга Кириллова.

В Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

За ходом голосования следил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. В этом году в него вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Избирательные участки были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября. Главным нововведением этого года стали терминалы для электронного голосования, которые были установлены на всех избирательных участках столицы.

В ходе выборов вся информация о действиях избирателей стекается в блокчейн-сеть и хранится там в зашифрованном виде до окончания голосования. Расшифровать ее можно только с помощью ключа шифрования - специального кода, защищающего данные до окончания процедуры голосования. Благодаря этому методу итоги выборов невозможно фальсифицировать или потерять. Ключ расшифрования делят на несколько частей и раздают хранителям, чтобы никто не мог заранее узнать результаты выборов.

После окончания голосования идет обратная процедура: хранители отдают свои части и начинается сборка ключа расшифрованная. Его начинают собирать через 15 минут после окончания голосования: это время дается на ожидание последних бюллетеней. После этого запускается процедура подсчета голосов.

Итоги онлайн-голосования обычно подводятся первыми. Подсчет голосов на участках, как правило, длится дольше, поскольку каждая комиссия работает в своем темпе. После подсчета итоговые протоколы отправляются в территориальные избирательные комиссии (ТИК). ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования.