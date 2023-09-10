Началась расшифровка результатов электронного голосования в Москве

В Мосгоризбиркоме прошла процедура сборки ключа расшифрования системы электронного голосования. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Московской городской избирательной комиссии прошла процедура сборки ключа расшифрования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Собранный код запускает процесс подсчета голосов на выборах мэра Москвы.

«Мы готовы, все загружено. Мы готовы собирать ключ», – сообщил перед началом процедуры начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Во время выборов вся информация о действиях избирателей стекается в блокчейн-сеть и хранится там в зашифрованном виде до окончания голосования. Расшифровать ее можно только с помощью ключа шифрования - специального кода, защищающего данные до окончания процедуры голосования. Благодаря этому методу итоги выборов невозможно фальсифицировать или потерять.

Накануне выборов 7 сентября ключ расшифрования поделили на пять частей и раздали хранителям, чтобы никто не мог заранее узнать результаты выборов. В этом году хранителями кода стали председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Общественной палаты столицы Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

После окончания голосования идет обратная процедура: хранители отдают свои части и начинается сборка ключа расшифрованная. После этого запускается процедура подсчета голосов.

Итоги онлайн-голосования обычно подводятся первыми. Подсчет голосов на участках, как правило, длится дольше, поскольку каждая комиссия работает в своем темпе. После подсчета итоговые протоколы отправляются в территориальные избирательные комиссии (ТИК). ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования.

Напомним, в Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице, по предварительным данным, проголосовали почти 3,3 миллиона человек. За ходом голосования в Москве следили 11680 общественных наблюдателей.