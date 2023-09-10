Сергей Собянин поблагодарил штаб общественной поддержки за работу на выборах

Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах мэра Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин вечером 10 сентября посетил штаб общественной поддержки. Он поблагодарил его команду за работу на выборах мэра Москвы.

«Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно, спасибо тем, кто собрался сегодня здесь: членам штаба, активистам, доверенным лицам. Со многими из вас мы прошли огромный путь испытаний, побед. Некоторые пришли в нашу команду недавно, но я надеюсь они не пожалели об этом. И если москвичи нам доверят, впереди нас ждет большая, трудная, но интересная работа», – отметил Сергей Собянин.

По его словам, Москва и вся страна сейчас столкнулись с серьезными вызовами.

«Поэтому и победители, и проигравшие – все, кто участвовал в выборах, – должен собраться как единая команда. Когда мы едины, мы непобедимы», – сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все собранные штабом поддержки пожелания и предложения жителей столицы будут реализованы.

Общественная приемная на улице Покровка в Москве начала свою работу 10 июля. Ежедневно ее посещали более ста горожан. Люди приходили сюда с вопросами и предложениями. Москвичи вносили свои инициативы по улучшению городского хозяйства, работе общественного транспорта, строительству, развитию образования и здравоохранения, социальной защиты.

Доверенными лицами Собянина на выборах стали известные деятели культуры, артисты, журналисты, телеведущие, врачи, спортсмены, бизнесмены и руководители городских предприятий. Кроме того, участниками штаба общественной поддержки стали волонтеры, ветераны, члены партии «Единой России», победители конкурса «Лидеры цифровой трансформации», депутаты разных уровней.

Напомним, в Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице, по предварительным данным, проголосовали почти 3,3 миллиона человек. За ходом голосования в Москве следили 11680 общественных наблюдателей.