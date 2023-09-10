ЦИК: По предварительным данным Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов ДЭГ

По текущим данным ЦИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов ДЭГ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, Сергей Собянин опережает своих соперников на выборах мэра Москвы. Он набрал 77% голосов в системе электронного голосования, сообщается на информационном экране в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

«Действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия») набирает 77,05%, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) – 7,96%, спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) – 5,98%, спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») – 5,12%», – сообщается на экране.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») на данный момент занимает пятое место, собрав 3,89% голосов.

Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что в столице, по предварительным данным, проголосовали почти 3,3 миллиона человек. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев назвал явку избирателей на выборах главы города рекордной. В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов главы города.

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», – сообщил Николай Булаев во время встречи по видеосвязи с членами Московской городской избирательной комиссии.

Напомним, в Москве 8, 9 и 10 сентября выбирали мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.

За ходом голосования следил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. В этом году в него вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций.

Избирательные участки были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

После окончания голосования в Московской городской избирательной комиссии провели процедуру сборки ключа расшифрованная системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Собранный код запускает процесс подсчета голосов на выборах мэра столицы.