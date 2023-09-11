ЦИК: Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав более 76 процентов голосов. Об этом сообщает ЦИК России на своем сайте.

Обработка протоколов УИКов завершена. Большинство голосов москвичи отдали за Сергея Собянина — 2 499 114. Это составляет 76,39 процента от всех зачтенных голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. За него проголосовали 265 374 человека, что составляет 8,11 процента.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов получил 183 529 голосов — 5,61 процента. Вице-спикера от партии «Новые люди» Владислава Даванкова поддержали 174 869 москвичей, в процентном соотношении это 5,34 процента от всех голосовавших. Дмитрий Гусев, первый зампред главы фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», стал последним с результатом в 128 704 голоса (3,93 процента).

Ранее Сергей Собянин поблагодарил штаб общественной поддержки за работу на выборах.