Овчинский: Разработка резидента ОЭЗ «Технополис Москва» используется для Superjet 100

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В конце августа состоялся первый полет в Комсомольске-на-Амуре опытного образца российского ближнемагистрального самолета Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Их поставка была проведена по госконтракту на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключенному между Министерством промышленности и торговли России и ПАО «Корпорация “Иркут”». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичная компания «Термико» разработала и произвела для этого 740 высокоточных платиновых датчиков температуры. Предприятие является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент, - отметил глава ведомства. - В компании его делают по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку».

По его словам, благодаря своей универсальности новинка может применяться в любых типах самолетов, ракет и другой техники согласно с заявленными техническими характеристиками. При создании таких измерительных приборов важно обеспечить одновременно максимальную надежность, высокую точность и стабильность, достоверность полученных результатов. Всего этого можно добиться за счет метрологических характеристик платины. Разработанный прибор отличается высокоточными измерениями с погрешностью вплоть до предельно возможного по ГОСТ. Кроме того, устройство способно измерять температуру в широком диапазоне - от минус 196 до плюс 500 градусов Цельсия.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, во время замены отечественными аналогами «начинки» самолета в нем обновили около 40 систем и агрегатов.

«Одним из участников программы стал резидент ОЭЗ «Технополис Москва», - уточнил Дёгтев. - Компания на протяжении 30 лет проводила разработку, испытания и отладку технологии серийного выпуска этих элементов».

В конце прошлого года компания полностью построила новый корпус на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» и получила разрешение на его ввод в эксплуатацию. Благодаря этому у предприятия появилась возможность использовать положенные резидентам ОЭЗ налоговые льготы при производстве своей продукции в столичной экономической зоне.