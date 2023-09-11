Москвичам пообещали до +22 градусов тепла и сухую погоду 11 сентября Фото: из открытых источников

В понедельник, 11 сентября, Москву ждет теплая и сухая погода, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. Синоптики обещают до +22 градусов и отсутствие осадков.

В столице ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Осадков не будет, считают специалисты.

Ночью характер погоды не изменится: по-прежнему будет пасмурно и без дождей. Температура воздуха составит от восьми до десяти градусов.

В течение суток ветра практически не будет. Москвичей ждет атмосферное давление в 750 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Теплая, сухая погода с облачностью, совсем слабым ветром и повышенным атмосферным давлением будет властвовать в столице вплоть до пятницы, 15 сентября, следует из данных Гидрометцентра России.

Ранее KP.RU писал, что в золотой цвет осень окрасит Москву только к концу месяца.