В Москве разработан мультимедийный комплекс для умных спортплощадок

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Аппаратно-программный комплекс, которым можно оборудовать умные спортплощадки, разработали в Москве. Новинку представило столичное предприятие ««Национальные Технологии», которое входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех».

— Мультимедийный комплекс «Умная опора» применяется в качестве технологического ядра умных спортплощадок. Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация пользователей с помощью QR-кодов, запись на посещение игровых зон, воспроизведение музыкального контента и многое другое, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

У комплекса энергоэффективное освещение, интеграция с камерами, сервисом съемки. Есть разъемы для зарядки гаджетов и точка доступа Wi-Fi. На спортснаяды нанесены QR-коды, проскаировав которые можно получить рекомендации по тренировкам, инструкцию по технике безопасности.

Московский комплекс уже получили первые заказчики. Новинку поставили в одном из образовательных центров Еврейской автономной области, осенью открытую объекты в Бурятии.

Развиваться бизнесу и производственным предприятиям в столице помогают комфортные условия. Москва предоставляет инвесторам выход на крупные рынки сбыта, доступ к развитой инфраструктуре и набору из порядка 20 мер поддержки от города. На сегодня в столиц открыты порядка 4000 проимпредприятий, где задействованы более 720 тысяч человек.