Сергунина: На фестивале «Неспальный район» свои товары и услуги представили около 1,2 тысячи локальных брендов

Фото: пресс-служба ДПиИР

Первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район» в Москве собрал примерно 1,2 тысячи малых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) столицы. Он проходил в рамках МУФ-2023. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, посетители знакомились с товарами и услугами местных производителей, участвовали в мастер-классах, спортивных и театральных шоу.

«За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тысяч москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», — рассказала Наталья Сергунина.

На фестивале состоялось 682 мастер-класса по самым разным темам. Среди них - основы робототехники, актерское мастерство, уход за животными, создание мультфильмов, фитнес-тренировки. В них участвовали более 13 тысяч человек. А еще среди посетителей провели розыгрыш 1,8 тысячи сертификатов на товары и услуги столичных брендов.

Судя по составу участников, популярные направления бизнеса в разных районах столицы отличаются. Теплый Стан, к примеру, представлен спортивными клубами и обучающими курсами. На них приходится более 40 процентов — по 21 проценту на отрасль. В Отрадном жителям чаще всего нужны развивающие программы для детей. Их предлагают четверть районных компаний и ИП. Черемушки стали местом развития индустрии красоты. Такие услуги предоставляют около 24 процентов локальных предприятий.

На фестивале производители товаров и услуг предложили их напрямую потребителям. Больше всего гостей собралось на площадках в Митино - около 11 тысяч человек, Некрасовка - 9,1 тысячи и Куркино - более 7,4 тысячи. Свои отзывы о локальных брендах горожане активно публиковали в соцсетях.

Фестиваль был организован Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Проект реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».