В Москве на МЦД-4 ловит скоростной мобильный интернет

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В Москве на всем пути следования четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4) жителям и гостям столицы доступен высокоскоростной мобильный интернет. На какой бы из станций не находились пассажиры, они всегда будут на связи.

Напомним, МЦД-4 связал Апрелевку (на юго-западе от Москвы) и микрорайон Железнодорожный города Балашиха (на востоке от столицы), а также соединил Киевское и Горьковское направление движения на участке «Поклонная – Курский вокзал». Движение официально запустили 9 сентября, а обкатка маршрута проходила с 4 по 8 сентября.

По данным компании МТС, которая в преддверии открытия движения по новому диаметру провела модернизацию мобильной сети, средняя скорость передачи данных на данный момент - 30 Мбит/с, а пиковая превысила 130 Мбит/с. В частности, за последние полтора года компания построила более 150 базовых станций LTE и перевела часть оборудования из стандарта 3G в 4G.

После модернизации, отличный интернет ловит в том числе на пересадочных станциях, а также в населенных пунктах, прилегающих к новому диаметру. Пассажиры и местные жители могут спокойно общаться с родными и близкими, смотреть видео, слушать музыку, читать книги, передавать фото, видео, отправлять документы или выходить на рабочие онлайн-планерки, пользоваться всевозможными сервисами.

- Современному потребителю важно, чтобы интернет был всегда и везде, с достаточной скоростью и без разрывов. Мы обеспечиваем связью каждый новый участок транспортной инфраструктуры региона, включая вокзалы, платформы, переходы и тоннели, чтобы пользователи могли свободно пользоваться различными интернет-сервисами вне зависимости от того, едут ли они по Кольцевой или Большой кольцевой, по наземной или подземной линии метро, в центре столицы или в области, – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

КОНКРЕТНО

МЦД-4 в цифрах:

- Длина диаметра – 86 км.

- На момент запуска движения открылись 36 станций. В частности, 15 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.

- В час пик интервал движения – 5 минут.

- Движение открыто ежедневно с 5:30 до 1:00.