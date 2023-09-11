Диетолог Соломатина призвала не покупать арбузы с рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбузы и дыни стоит покупать только в проверенных точках, которые имеют сертификаты и лицензию на продажу. В ином случае есть шанс отравиться или просто купить некачественную ягоду. Об этом рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Максимально безопасным для здоровья арбуз будет в сетевых точках, которые получили разрешения на торговлю и имеют документы о происхождении бахчевых.

— Если покупаем где-то с рук, когда привозят арбузы на машинах, их свалили на землю, мы не знаем, откуда эти арбузы привезли и чем их кормили. Не стоит покупать арбузы в дальних точках метро, особенно когда многие выезжают на дачу, стоят люди на дороге и предлагают арбузы. Там вообще ничего не понятно, — сказала Соломатина.

Если есть сомнения, лучше попросить показать разрешительную документацию. Снизить риски плохого самочувствия после арбуза также можно, хорошо его помыв.

Ранее KP.RU писал, что в Москве женщина умерла после того, как поела арбуз. Однако позже выяснилось, что ягода была ни при чем: москвичка скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

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