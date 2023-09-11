На салатовой ветке метро увеличили интервалы движения из-за человека на пути Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) метро Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

ЧП случилось в понедельник, 11 сентября, около 19:15 вечера. Подробности происшествия уточняют. Также пока неизвестно самочувствие пассажира, оказавшегося на жестких путях.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро, возле станции «Кленовый бульвар», ночью мужчина спрыгнул на рельсы. Зачем он это сделал, остается неизвестным, однако сообщалось, что полиция разглядела в поступке пассажира умышленность. Его отправили под арест на трое суток.