Что произошло в Москве за день 11 сентября: главные новости

СКР опроверг связь смерти жительницы Москвы и съеденным ею арбузом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правоохранители организовали доследственную проверку после смерти женщины в квартире на улице Доватора в Москве. Несколько дней назад она купила арбуз, 10 сентября вместе с семьей его съела, а затем почувствовала недомогание. Москвичка скоропостижно скончалась, при том, что ее родственники на самочувствие не жаловались. Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти женщины стало не отравление, а острая сердечная недостаточность.

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