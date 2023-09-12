Сегодня принимает поздравления с юбилеем народная артистка СССР Татьяна Доронина

Фото: Дмитрий Раймон

Пожелания здоровья и успеха летят к 90-летней звезде театра и кино со всех концов страны и мира. И даже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в честь юбилея великой артистки ряд компаний разместили на своих стендах поздравления в ее адрес.

Она родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

После окончания Школы-студии МХАТ служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, в Большом драматическом театре имени Горького, Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького, Московском академическом театре имени Маяковского.

Фото: Дмитрий Раймон

В 1987 году актриса возглавила МХАТ имени Горького, а с 2018 года стала его президентом.

На ее счету – десятки блестяще сыгранных ролей и 25 режиссерских работ.

На сцене театра она играла в спектаклях «Зойкина квартира», «Васса Железнова», «Макбет», «Вишневый сад» и других.

Талантливая и яркая Татьяна Доронина известна российским зрителям по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Валентин и Валентина», «Мачеха», «Старшая сестра», «Еще раз про любовь» и другим кинокартинам.