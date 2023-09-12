Овчинский: Москва наращивает экспорт столичной продукции на Филиппины

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные промышленники продолжают продвижение своих товаров на мировом рынке. В этом им помогает город. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Центр «Моспром» организовал для 10 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора более ста B2B-переговоров с филиппинскими байерами», - отметил глава ведомства.

По его словам, благодаря бизнес-миссии столичные производители достигли договоренности с дистрибьюторами региона о расширении импорта московских товаров. Речь идёт, к примеру, о пищевых изделиях, авиационной и космической продукции, контактных линзах и осветительном оборудовании. Кроме того, среди представивших свои товары на Филиппинах была столичная компания «Мезоформула». В ее ассортименте - инъекционные препараты для мезотерапии, биоревитализанты нового поколения, активные антиоксидантные пилинги и профессиональные линейки уходовых средств. Особенность этой продукции заключается в наличии протоколов ее применения с учетом климата в регионе и типа кожи его жителей. Ещё один московский производитель - «Очаково» - презентовал во время переговоров свои безалкогольные напитки. Зарубежные участники встречи не скрывали явный интерес к закупке столичных товаров.

Напомним, промышленный экспорт Москвы за последние пять расширяется в том числе при поддержке специалистов центра «Моспром». Для компаний города они проводят анализ целевых рынков, оценку возможных рисков, состояния отрасли и ее привязки к экспорту-импорту. При этом предприятия могут с помощью экспертов центра выбрать самый надежный для себя план выхода на рынки других стран.

Участникам байерской программы «Моспром» доступны бесплатный индивидуальный поиск контрагентов и переговоры с возможными зарубежными партнерами, участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Плюс ко всему нацеленным на экспорт столичным компаниям предлагает свои услуги цифровая платформа «Мой экспорт». В частности, консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, онлайн-обучение и другие меры поддержки. Эта работа проводится в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».