В Москве освободили индонезийца-нелегала из плена работодателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полиция освободила нелегально работавшего в России гражданина Индонезии после того, как тот выложил в социальные сети видео с просьбой спасти его из рабства. Сейчас мужчина ожидает депортации, сообщил индонезийский портал Detik.

Рахмат Курниаван Абади в октябре 2022 года приехал в Россию. В мае 2023 года он перебрался в Москву, где несколько раз менял работу через одного и того же агента. Последнее место трудоустройства оказалось рабством — его держали в «плену» и запирали в квартире-приюте в районе Бутово. Об этом мужчина рассказал в видео, которое распространил через соцсети.

В публикации говорится, что полиция освободила иностранца, допросила работодателя и связалась с посольством Индонезии в Москве. Также правоохранители занимаются делом об иммиграционном нарушении (мужчина работал в России нелегально), Рахмата собираются депортировать.

Ранее KP.RU писал, что в столице задержали двух мигрантов, подозреваемых в хулиганстве. Позже выяснились, что также они нарушили миграционное законодательство и незаконно трудились в России.