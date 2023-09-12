После реконструкции увеличится площадь корпуса Музея современной истории

Один из корпусов Музея современной истории на Тверской улице планируется реконструировать. Он расположен недалеко от станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этому зданию. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Согласно документации, реконструкция здания будет производиться в надземной и подземной частях, - отметил заммэра. - Его общая площадь составит около 4,5 тысячи квадратных метров».

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что разработка детальной проектной документации станет возможна на более поздних этапах реализации объекта.

«Реконструкция корпуса будет проводиться на основании проектной и рабочей документации с соблюдением всех градостроительных норм», — подчеркнула Княжевская.

Известно, что во время реконструкции площадь корпуса изменится. Это произойдет в том числе за счёт создания эксплуатируемой кровли. Она займёт около 400 квадратных метров. А габариты самого здания останутся прежними. При модернизации работы коснутся его внутренней перепланировки. Благодаря этому увеличится количество посетителей музея. Важно, что исторический ансамбль «Дом (Английский клуб), конец XVIII века – начало XIX века», признанный объектом культурного наследия, оставят без изменений.