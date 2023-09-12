Город реализовал около 100 участков под частные дома в Новой Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о покупке жителями столицы городской земли в Новой Москве. Ее планируется использовать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«С 2019 года москвичи приобрели у города в рамках конкурсных процедур 97 земельных участков для возведения частных жилых домов в ТиНАО, - сообщил заммэра. - Их общая площадь - 13,6 гектара».

По его словам, на этих площадках можно разместить максимум около 54,4 тысячи квадратных метров зданий. Они появятся в 12 поселениях Троицкого и Новомосковского округов.

«В 2022 году жители купили 38 участков общей площадью 5,86 гектара, - уточнил Ефимов. - С начала 2023-го – 27, площадью 3,6 гектара».

Напомним, столица развивается с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей. При этом возводятся не только многоэтажки – жители могут строить частные дома в черте столицы рядом с уже сложившейся или развивающейся инфраструктурой. Список выставленных на продажу городом участков под ИЖС можно посмотреть на портале mos.ru. Его регулярно обновляют и расширяют.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, жители вправе построить на уже приобретенных участках жилые дома разной площади - от 197,2 до 1,2 тысячи квадратных метров. Чаще всего горожан интересовала земля для ИЖС в поселении Новофедоровском. Здесь куплено 36 участков. Их общая площадь - 5,24 гектара.

«В Первомайском поселении продано 14 земельных участков площадью 1,94 гектара, - добавил Гаман. - В поселении Киевский – 10, площадью 1,55 гектара».

При этом в деревне Киселево поселения Кленовского находится самый маленький купленный жителями участок - меньше пяти соток. А в деревне Зименки поселения Сосенского расположен самый большой участок - 30 соток.

Из внесенных в перечень свободных площадок некоторые продаются на открытых аукционах, другие - без участия в торгах. Желающим стать землевладельцем надо подать заявление в Департамент городского имущества Москвы. Затем ведомство опубликует извещение о выделении участка для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, будет заключен договор купли-продажи без торгов. При наличии нескольких претендентов на землю проводят аукцион. Начальную цену лота объявляют в размере его кадастровой стоимости.