Мосгоризбирком: Выборы мэра Москвы официально состоялись

Мосгоризбирком признал выборы в столице официально состоявшимися. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Выборы в столице официально завершены. Московская городская избирательная комиссия 12 сентября утвердила результаты выборов мэра города и признала их состоявшимися.

«В соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ходе заседания комиссии.

Она отметила, что выборы мэра Москвы прошли в обстановке высокой политической культуры. По ее словам, кандидаты проявили высочайший уровень взаимного уважения и уважения избирателей. Всего в голосовании приняли участие 3 миллиона 325 тысяч 120 избирателей. При этом обращений, которые могли бы поставить итоги выборов под сомнение, в МГИК не поступило.

«С полным основанием можем констатировать, что благодаря всем участникам и организаторам этих выборов, задачи, о которых мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра – легитимность, открытость и надежность – полностью реализованы», – сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии.

По последним данным, Сергей Собянин набрал 2 миллиона 499 тысяч 114 голосов: за него проголосовали 76,39% избирателей. Второе место по итогам выборов занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов. Третье место избиратели отдали вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову: он набрал 5,61% голосов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») стал четвертым – у него 5,34% голосов. Пятое место занял первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.

Ранее Ольга Кириллова сообщила, что явка избирателей в Москве составила 42,5%. Дистанционный электронный способ голосования выбрали 2,7 миллиона горожан. Бумажные бюллетени предпочла 571 тысяча избирателей. Еще 116 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать на дому.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев назвал явку избирателей на выборах мэра Москвы рекордной. В ЦИК высоко оценили качество проведения выборов главы города.

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», – отметил Николай Булаев.

Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в свою очередь, заявили, что в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений. За ходом выборов мэра следили 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Наблюдатели контролировали ситуацию на избирательных участках с помощью камер даже в ночное время.