Впервые за полвека в Московском зоопарке поселился гигантский муравьед Фото: Московский зоопарк

Впервые за полвека в Московском зоопарке можно увидеть гигантского муравьеда. В специально обустроенном вольере поселили трехлетнего Диего. Муравьед уже осваивает новую территорию, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Самцу Диего три года. Он весит 48 кг, а длина от носа до кончика хвоста превышает два метра.

Для Диего специально построили вольер на Старой территории зоопарка — около капибар. Раньше на этом участке жили эму, но потом они переехали в Зоосад Деда Мороза под Великим Устюгом.

На уличной территории вольера грунтовое покрытие. Специалисты посадили деревья, кустарники и травы. В основном это большие, курчавые и шаровидные ивы, а также манчжурский орех. Эти деревья невысокие, но широкие. В тени их комфортно спать.

Муравьеды любят рыть и разрушать, поэтому специалисты создали на территории вольера искусственные термитники, поместили туда трухлявые пни и другие подобные объекты.

Также для муравьеда построили сухой бассейн с песком, а по границе вольера вырыли глубокий ров. Во внутренних помещениях Диего есть три бассейна с водой, два из которых дополнительно оснащены душем, а еще один – водопадом.

Ранее KP.RU писал, что в Московский зоопарк поселили пару бинтуронгов.