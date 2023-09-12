МГИК: Партия «Единая Россия» одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в ТиНАО

Выборы муниципальных депутатов в ТиНАО прошли с 8 по 10 сентября. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Партия «Единая Россия» стала абсолютным победителем на муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). По словам секретаря Московской городской избирательной комиссии Владимира Попова, единороссы получили 154 мандата из 162.

«Все протоколы введены в ГАС «Выборы», нигде зависших результатов нет. Предвосхитив результаты, которые определили территориальные избирательные комиссии Троицка, 162 мандата, которые разыгрывались, распределились следующим образом: один кандидат от партии «Новые люди» победил, один кандидат – от партии «Справедливая Россия – За правду», шесть – самовыдвиженцев и 154 кандидата – от партии «Единая Россия», - сообщил Владимир Попов.

Секретарь МГИК уточнил, что избирательная кампания проходила в 13 муниципальных образованиях города.

С 8 по 10 сентября в России выбирали глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, во всех регионах кандидаты от партии одержали убедительную победу. На выборах в Законодательные собрания 16 регионов единороссы набрали 4,6 млн голосов. Это почти на миллион больше, чем в 2018 году в тех же субъектах РФ. Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» получила на всех уровнях выборов квалифицированное большинство.

«Это две трети, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы. По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов», - сообщил Андрей Турчак.

Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов мэра города и признала их состоявшимися.

«В соответствии с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.

Всего в голосовании приняли участие 3 миллиона 325 тысяч 120 избирателей. При этом обращений, которые могли бы поставить итоги выборов под сомнение, в МГИК не поступило.

По последним данным, Сергей Собянин набрал 2 миллиона 499 тысяч 114 голосов: за него проголосовали 76,39% избирателей. Второе место по итогам выборов занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, набравший 8,11% голосов. Третье место избиратели отдали вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Борису Чернышову: он набрал 5,61% голосов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») стал четвертым – у него 5,34% голосов. Пятое место занял первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов.

Явка избирателей в Москве составила 42,5%. Дистанционный электронный способ голосования выбрали 2,7 миллиона горожан. Бумажные бюллетени предпочла 571 тысяча избирателей. Еще 116 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать на дому.