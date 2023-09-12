В Москве на скоростном проспекте Багратиона улучшилась связь и мобильный интернет

Фото: Агентство городских новостей Москва

В Москве водители и пассажиры, проезжающие по проспекту Багратиона – недавно открывшийся северный дублер Кутузовского проспекта, могут не переживать из-за качества связи. На всем отрезке пути ловит скоростной мобильный интернет, позволяющий пользоваться в дороге любыми сервисами.

По данным МТС, средняя скорость мобильного интернета на новой трассе составляет около 40 Мбит/с, пиковая – свыше 140 Мбит/с. Этого с лихвой достаточно не только для навигатора и карт. Пассажиры запросто могут решать в пути любые задачи – обмениваться файлами, смотреть видео, общаться с близкими и коллегами.

В связи с тем, что мобильный оператор расширил и модернизировал сеть, связь в хорошем качестве доступна не только вдоль новой 10-километровой трассы, но и в прилегающих к ней жилых домах и офисных зданиях.

Напомним, движение по северному дублеру Кутузовского проспекта открыли 9 сентября, а строить его начали еще в 2019 году. Трасса шестиполосная трасса, проходит от «Москва-сити» и ТТК до МКАД и через Молодогвардейскую развязку переходит в платную трассу «Северный обход г. Одинцова» и далее с нее можно проехать на Можайское и Минское шоссе.