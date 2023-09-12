На востоке Москвы легковушка сбила мотоциклиста Фото: прокуратура Москвы

На улице Уральской Восточного административного округа Москвы «Лада» врезалась в мотоцикл «Ямаха». 47-летнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в тяжелом состоянии, передает прокуратура столицы.

За рулем отечественного авто находился 56-летний мужчина. При повороте налево он не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу, из-за чего и произошло столкновение.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП, отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU рассказывал, что на юго-востоке Москвы задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД. ДТП случилось на Волгоградском проспекте. Сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован. Водитель же скрылся с места происшествия. Позже его задержали, а иномарку нашли брошенной во дворах. За мужчиной числится более 40 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.