Что произошло в Москве за день 12 сентября: главные новости

МЧС предупредило москвичей о густом тумане ночью 13 сентября Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В среду, 13 сентября, с 01:00 до 08:00 в Москве ожидается туман. Видимость будет составлять от 300 до 800 метров. Водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим: возможны затруднения движения и повышены риски ДТП. Пешеходам рекомендуют надевать одежду со светоотражающими элементами.

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