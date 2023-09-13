Московская компания разработала универсальный малогабаритный модуль

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания «АТБ Электроника» из Москвы разработала универсальный малогабаритный модуль, являющийся одноплатным мини-компьютером на базе четырёхъядерного процессора. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием. Такие изделия встраиваются в различные устройства промышленной автоматики, например в IP-телефоны, грузовые автомобили и магнитно-резонансные томографы», - заявил Овчинский.

Такой микрокомпьютер позволяет подбирать оптимальные значения для выполнения тех или иных задач, а самое главное - они легко заменяются, что позволяет производить ремонт или модификации без изменений в конструкции того или иного аппарата, снабжённого таким устройством.

Первая партия московских модулей из 500 штук уже изготовлена и отгружается. Практическое применение разработки показало высокую эффективность в ряде отраслей, включая медицину и энергетику.