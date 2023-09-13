Ефимов: В Москве производство продуктов питания выросло более чем на четверть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Пищевую отрасль Москвы сегодня представляют более 250 компаний. В них работают свыше 60 тысяч человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте производства продуктов питания в столице в этом году. С января по июль он составил 26,2 процента, если сравнивать с теми же месяцами прошлого года.

«Объемы поставок московских производителей продовольствия выросли на 8,2 процента, достигнув отметки в 338,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Наиболее высокую динамику показали отгрузки фруктов и овощей и молочной продукции».

По некоторым другим направлениям тоже отмечено существенное увеличение. К примеру, переработку и консервирование мяса и мясной пищевой продукции нарастили на 56 процентов, рыбы, ракообразных и моллюсков – на 44,3 процента, овощей и фруктов – на 11,6 процента.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, городские компании по выпуску продуктов питания постоянно пользуются системной поддержкой, предлагаемой московскими властями. Благодаря статусу промышленного комплекса 24 из них вправе получать налоговые льготы.

«Сэкономленные средства они могут направить на развитие производства, например, на закупку или модернизацию оборудования», - добавил глава ведомства.

Москва закономерно считается городом с развитым производством. Сегодня свыше четырех тысяч расположенных в столице промышленных площадок обеспечивают рабочие места для более чем 720 тысяч человек. Каждый год создаются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят все необходимое для жителей - от одежды, обуви и косметики до мебели, лекарств, медоборудования, сложной техники и многих других товаров.